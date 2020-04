Kyle Walker pede desculpa após organizar festa com prostitutas

Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Kyle Walker admitiu não ter respeitado as regras de isolamento. O lateral direito foi alvo de um processo disciplinar por parte do Manchester City.

Kyle Walker pediu desculpa por ter violado as regras de isolamento social, provocadas pela pandemia da Covid-19. Em causa está uma festa com prostitutas, organizada pelo internacional inglês, na sua própria casa. Uma atitude que já lhe valeu um processo disciplinar por parte do Manchester City.

"Entendo que com a minha posição de futebolista tenho a responsabilidade de ser um modelo. Como tal, quero pedir desculpas à minha família, equipa e adeptos por vos ter dececionado", afirmou, em comunicado.

Ainda na mesma mensagem, Kyle Walker pediu às pessoas para cumprirem este período de quarentena, para evitar o contágio da Covid-19, reforçando o seu arrependimento.

"Existem heróis lá fora a fazer uma diferença vital para a sociedade nestes momentos. As minhas ações foram um total contraste com o que deveria ter feito durante a quarentena e quero reforçar essa mensagem: fiquem em casa e estejam seguros", concluiu.