Kylian Mbappé: a novela de um unicórnio do futebol

A confirmação dada por Kylian Mbappé de que irá deixar o PSG em 2024 deixou o mundo do futebol em alvoroço e, tal como há um ano, quando rejeitou o Real Madrid para renovar pelo campeão francês, voltou a fazer dele o centro de todas atenções.

Há jogadores que, ano após ano, centram atenções a cada janela de transferências, seja pelo talento, pela precariedade do seu contrato ou por atuarem num campeonato periférico, fatores que os colocam, de forma constante, no radar dos tubarões do futebol mundial. Em certa medida, Kylian Mbappé combina todas essas características, tornando-se numa espécie de unicórnio do mundo da bola, apenas ao alcance dos clubes mais poderosos, ainda que nem todos pareçam interessados em embarcar nessa aventura.

Aos 24 anos, Mbappé é já uma figura de amplitude global. Nascido nos subúrbios de Paris, filho de um futebolista e de uma andebolista, despontou para o futebol no Mónaco, depois de ter sido rejeito pelo Chelsea ainda na adolescência.