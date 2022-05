Kylian Mbappé vai ganhar mais de 167 mil euros por dia no PSG

JN Hoje às 10:53 Facebook

Tudo o que envolve a renovação do internacional francês é astronómico. O avançado torna-se no jogador mais bem pago da história do futebol. A cada segundo recebe quase 2 euros. A partir daqui, as contas tornam-se assombrosas.

Com os tubarões mais endinheirados do futebol mundial de olho nele, Kylian Mbappé decidiu renovar pelo PSG até 2025, uma decisão que o próprio admitiu ter sido "pessoal e difícil de tomar".

Grande parte das dúvidas do jogador terão ficado dissipadas pelos valores que lhe foram apresentados pelo clube parisiense, controlado por Nasser Al-Khelaifi, para permanecer na capital gaulesa.

Segundo avança o jornal espanhol "AS", Mbappé encaixou 300 milhões de euros só pelo prémio de assinatura, mas há mais contas de somar a fazer.

O avançado receberá mais de 56 milhões de euros por temporada, o que dá qualquer coisa como 4,7 milhões de euros por mês ou mais de 167 mil euros por dia.

O acordo milionário foi duramente criticado por Javier Tebas, presidente da La Liga, que o classificou como "um insulto ao futebol". Os números são, efetivamente, impressionantes.