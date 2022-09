Kyrgios abre porta dos "quartos" com lição de bem jogar a Medvedev

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 11:39 Facebook

Nick Kyrgios (23.º ATP) derrotou Daniil Medvedev (1.º), em quatro sets, e garantiu presença nos quartos de final do US Open pela primeira vez na carreira.

À famosa irreverência, Nick Kyrgios tem juntado uma generosa dose de consistência e, verdade seja dita, o resultado está à vista. A viver uma das melhores fases da carreira, o australiano, de 27 anos, derrotou o russo Daniil Medvedev (n.º 1 do mundo) para garantir pela primeira vez presença nos quartos de final do US Open.



É a quarta vez que Kyrgios chega ao top 8 de um Grand Slam, depois de já o ter feito em Wimbledon 2014 e este ano) e Open da Austrália em 2015.

Nos quartos de final, Nick terá pela frente outro russo - Karen Khachanov -, que foi vice-campeão olímpico e é atualmente número 31 do ranking.

Já Medvedev (atual campeão em título) sabe que não vai revalidar o título e também que irá perder a liderança do ranking. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud são os candidatos a subir ao trono.