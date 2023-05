Kyrgios cortou-se num pé durante assalto e falha Roland Garros

Rui Almeida Santos Hoje às 11:52 Facebook

Daniel Horsfall, empresário do tenista australiano Nick Kyrgios, confirmou a ausência do atleta no segundo torneio do Grand Slam da temporada, em Roland Garros, devido a um corte no pé esquerdo sofrido durante uma tentativa de assalto à sua mãe.

Citado pela agência "Reuters", Daniel Horsfall confirmou que "a ferida não sarou de forma ideal" e explicou que sempre que Kyrgios se movimenta no court "ela pode voltar a abrir".

"É uma pena, porque o joelho está fantástico. Ele estava a recuperar muito bem antes deste acidente", acrescentou o empresário, lembrando a intervenção cirúrgica ao joelho direito, realizada em janeiro, que mantém o tenista australiano afastado do circuito mundial desde dezembro do ano passado.

Habituado a ser notícia pelo que faz dentro dos courts, Nick Kyrgios viu-se envolvido, no início deste mês, num incidente que envolveu a sua mãe, numa tentativa de assalto à sua residência.

O criminoso conseguiu furtar um Tesla, propriedade do tenista, que conseguiu recuperar o veículo com a ajuda de uma aplicação que lhe permitiu reduzir a velocidade e partilhar a localização do carro com as autoridades.

Kyrgios colocou-se mesmo em perseguição ao assaltante, que acabou detido pela polícia local pouco depois.

O regresso de Nick Kyrgios aos courts está previsto para meados do mês de junho, em Estugarda.

O torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, disputa-se entre 22 de maio e 11 de junho.