Kyrgios deseja "boa recuperação" a Nadal após desistência do espanhol

O australiano Nick Kyrgios desejou, esta quinta-feira, uma boa recuperação ao espanhol Rafael Nadal, número quatro mundial e recordista de Grand Slams, após este desistir do torneio de Wimbledon na véspera da meia-final, devido a lesão muscular no abdominal.

Desta forma, o australiano, 40.º do mundo, marcará presença, pela primeira vez, na final de um Grand Slam, na qual vai encontrar o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic e o britânico Cameron Norrie.

"Jogadores diferentes, personalidades diferentes. Rafael Nadal espero que a tua recuperação corra bem e todos esperamos ver-te saudável em breve. Até à próxima...", escreveu o atleta australiano, na rede social Instagram.

Nadal, que conta com 22 troféus de Grand Slam, chegou a apresentar algumas dificuldades físicas na vitória obtida nos quartos de final, diante o norte-americano Taylor Fritz, tendo confirmado, em conferência de imprensa, que é forçado a abandonar na véspera do duelo da meia-final.

Depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, o jogador maiorquino, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procurava arrebatar o terceiro "major" do ano, mas devido à desistência, o australiano Nick Kyrgios marcará presença na final na relva do All England Club, naquela que será a primeira vez que discutirá um título da categoria mais importante da modalidade.