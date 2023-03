LA Lakers vão aposentar número 16, de Pau Gasol, na próxima madrugada

Rui Almeida Santos Hoje às 15:33 Facebook

Os LA Lakers vão retirar, esta quarta-feira, a camisola 16 em tributo à carreira do espanhol Pau Gasol. Foram seis temporadas e meia ao serviço dos californianos, com dois títulos de campeão da NBA como pontos altos.

Pau Gasol vai ser homenageado, na madrugada desta quarta-feira, pelos LA Lakers, que vão retirar a camisola 16 em memória dos seis anos e meio passados pelo poste espanhol em Los Angeles, durante os quais ajudou a equipa a vencer duas edições da NBA, em 2009 e 2010.

"É difícil processar tudo isto, é muito emocionante. Estes reconhecimentos são incríveis", admitiu o antigo basquetebolista, em declarações ao jornal "Marca".

A cerimónia decorrerá no intervalo do jogo entre os Lakers e os Memphis Grizzlies (3 horas em Lisboa), duas equipas que Pau Gasol representou na NBA.

"Isto nunca aconteceu no desporto espanhol. É uma grande honra. Quero saboreá-lo e partilhá-lo com todas as pessoas que foram importantes na minha carreira", explicou Gasol.

Será o 12.º dorsal que os LA Lakers decidem "aposentar", numa lista que conta com nomes icónicos da história do basquetebol mundial, casos de Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal ou Kobe Bryant, entre outros.

Pau Gasol retirou-se do basquetebol em 2021, com 42 anos. Na NBA, jogou ainda pelos Chicago Bulls, os San Antonio Spurs, os Milwaukee Bucks e os Portland Trail Blazzers, para lá dos Grizzlies e dos Lakers.

Foi eleito o "rookie" do Ano em 2002 e escolhido por seis vezes para o All-Star Game, tendo terminado a carreira com médias de 17 pontos, 9,2 ressaltos, 3,2 assistências e 1,6 desarmes por jogo.

Antes de chegar à NBA, foi campeão espanhol ao serviço do Barcelona, tendo sido eleito o MVP da final frente ao Real Madrid.

Pela seleção espanhola, conquistou três Europeus e um Mundial, conseguindo ainda duas medalhas de prata e uma de bronze em Jogos Olímpicos.

Atualmente, Pau Gasol gere uma fundação com o seu nome, criada com o irmão, Marc, em 2013, nos Estados Unidos da América.