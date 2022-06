La Liga apresenta queixa à UEFA contra o PSG e o Manchester City

JN Hoje às 14:25 Facebook

O organismo, liderado por Javier Tebas, denuncia o que considera ser o "financiamento irregular" dos dois clubes, que podem ser um risco para a própria "sustentabilidade do futebol".

Em comunicado, a La Liga refere que apresentou queixa à UEFA contra os franceses do PSG, depois de, em abril, ter procedido da mesma forma contra os ingleses do Manchester City, por entender que os regulamentos de fair play financeiro estão a ser "violados continuamente".

A entidade que tutela os campeonatos profissionais em Espanha entende que "o financiamento irregular desses clubes é feito por meio de injeções diretas de dinheiro ou de patrocínios e outros contratos que não correspondem às condições de mercado, nem fazem sentido económico".

Isso constitui um perigo para a "sustentabilidade do futebol", uma vez que "prejudica todos os clubes e ligas europeias e servem apenas para inflacionar artificialmente o mercado, com dinheiro que não é gerado no próprio futebol", pode ler-se no comunicado, no qual o organismo admite "interpor ações administrativas e judiciais contar os órgãos competentes franceses e a União Europeia".

A ​​​​​​​La Liga denuncia, ainda, um possível conflito de interesses de Nasser Al-Khelaifi "devido às suas funções no PSG, na UEFA, na Associação de Clubes Europeu (ECA) e na BeIN Sports", uma estação televisiva.