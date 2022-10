Laboratório de Paulo Oliveira volta a produzir

Havia 11 meses que central do Sporting de Braga não marcava e fê-lo de forma idêntica. Defesa é especialista em lances de bola parada.

Autor do golo da vitória (2-1), anteontem, no reduto do Felgueiras, que valeu a qualificação dos arsenalistas para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, Paulo Oliveira fez uso de uma velha prática pessoal, definindo de cabeça, na sequência de um canto.

O regresso do Braga às vitórias após uma série, inédita nesta época, de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate) foi carimbado perto do fim do jogo em Felgueiras, num desvio de cabeça de Paulo Oliveira, a aproveitar erro do guarda-redes Bruno Silva. Isto na sequência de um canto apontado por André Horta.