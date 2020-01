Lage admite mais um reforço de inverno, mas descarta Taremi

Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico do Benfica admitiu, esta quinta-feira, no Seixal, a possibilidade da entrada de mais um reforço até ao fecho do mercado, mas rejeitou a hipótese de Mehdi Taremi, iraniano do Rio Ave.

Bruno Lage, técnico do Benfica, admitiu, na tarde desta quinta-feira, que o clube pondera ainda reforçar o plantel com um elemento na presente janela de mercado, mas descartou Taremi, avançado iraniano apontado à Luz.

"Poderemos ponderar uma entrada, mas não é esse o nome (Taremi). Temos de analisar e falar com o jogador. Se estiver disposto a vir correr por nós, pois jogar ele sabe, pode entrar nesta equipa. Aqui não é fácil entrar e terá de correr muito", sublinhou o treinador, sem contudo revelar o nome do alvo.

O responsável falava no lançamento do embate diante do Belenenses, amanhã (19 horas, na Luz, e garantiu o "foco total" do conjunto no duelo. "Temos de ter uma tremenda motivação para fazer um grande jogo contra uma equipa que nos vai criar problemas. Devemos ter uma entrada como em Alvalade e em Paços de Ferreira em que demos uma indicação muito forte de que estávamos em campo para fazer um bom jogo e vencer", destacou.