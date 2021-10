Lage dá voto de confiança a Fábio Silva

JN/Agências Hoje às 20:03 Facebook

O treinador do Wolverhampton, Bruno Lage, afirmou que o empréstimo de Fábio Silva em janeiro não está a ser equacionado e desafia o jovem avançado a lutar por um lugar na equipa.

"Conto com o Fábio. Nesta idade é importante não fugir aos desafios e o desafio dele é aqui. Futebol não é conforto, é uma luta constante e, no final, é bom ter as coisas que desejas fruto do teu trabalho e desempenho em campo", começou Bruno Lage.

"O Fábio trabalha muito todos os dias nos treinos. Tenho experiência a treinar jovens e sei que eles querem que tudo aconteça muito rápido. Estou com 45 anos e não me considero velho, e todos os dias tenho de trabalhar para ter aquilo que quero. Os jovens precisam de lutar, de me mostrar trabalho", concluiu o treinador.

Além do voto de confiança a Fábio Silva o técnico português também abordou a lesão de Pedro Neto. "Precisa de tempo. Quer voltar o mais rápido possível, mas é preciso ir passo a passo", afirmou.