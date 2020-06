Lage e a continuidade no Benfica: "Está tudo tranquilo, não há problema nenhum"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate (2-2) frente ao Portimonense, o treinador dos encarnados elogiou a primeira parte das águias mas considerou que têm de fazer "mais e melhor".

O Benfica deixou, esta quarta-feira em Portimão, escapar uma vantagem de dois golos e acabou por empatar frente ao Portimonense na 26.ª jornada da Liga. Bruno Lage elogiou a primeira parte da equipa encarnada - que somou o quarto empate consecutivo - mas salientou que tudo mudou na segunda metade do encontro.

"Foi uma primeira parte muito boa, com bom jogo posicional, uma equipa bem posicionada a atacar e defender. Criámos espaços e oportunidades de golo. Na segunda parte, percebemos que o Portimonense alterou a forma construir nos últimos cinco minutos, queríamos iniciar com pressão muito forte, a manter equipa subida e alta para não deixar o adversário jogar. Perdendo o Jardel, [o defesa saiu devido a problemas físicos] passámos a ter mais alguma dificuldade. De bola parada surgiram dois golos que nos penalizaram, devíamos ter maior capacidade para continuar a pressão. E com bola tínhamos de procurar o terceiro golo e fazer a exibição que fizemos na primeira parte", começou por dizer.

Sobre a continuidade no comando técnico, Bruno Lage garantiu estar "tudo tranquilo".

"Título? É olhar para o que temos vindo a fazer. Não conseguimos vencer, vai ser um campeonato onde muitas situações dessas vão eventualmente surgir, temos de vencer, fazer sempre mais e melhor. Continuo a ser a solução? Tiveram oportunidade de ver a conversa com o presidente, fui ver o mar... Está tudo tranquilo, não há problema nenhum", garantiu.

Benfica e Portimonense empataram (2-2), esta quarta-feira em Portimão, na 26.ª jornada da Liga. Após assistência de Rafa, Pizzi, de primeira, inaugurou o marcador. André Almeida aproveitou um erro de Lucas e ampliou a vantagem dos encarnados. Já na segunda parte, Dener reduziu para a equipa da casa e Júnior Tavares, com um golaço, igualou o marcador.