Lage faz cinco alterações no Benfica para o confronto com o Leipzig

O técnico das águias opera cinco mexidas no onze inicial, para o decisivo jogo desta quarta-feira (20 horas), na Alemanha, frente ao RB Leipzig, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Destaque para as inclusões de Taarabt e de Vinícius.

O Benfica vai a jogo com cinco alterações no onze inicial. Em relação ao desafio do último sábado, em Vizela (2-1), para a Taça de Portugal, o treinador das águias promove as entradas de Vlachodimos, Rúben Dias, Taarabt, Cervi e Carlos Vinícius, em detrimento de Zlobin, Jardel, Samaris, Jota e Raúl de Tomás.

Após quatro jornadas, a equipa encarnada ocupa o quarto e último lugar, no grupo G da Liga dos Campeões, com três pontos somados, enquanto o Leipzig é o líder do agrupamento, com nove pontos.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Vinícius

Onze do Leipzig: Gulácsi, Klostermann, Ampadu, Upamecano, Saracchi, Sabitzer, Demme, Laimer, Forsbeerg, Nkunku e Timmo Werner