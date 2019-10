Lage: "O favoritismo não se altera, o Benfica é sempre favorito"

JN Ontem às 23:15 Facebook

Após a vitória frente ao Cova da Piedade, por 0-4, Bruno Lage afirmou estar satisfeito com a exibição e falou em dar continuidade ao ritmo vitorioso.

"Não coloco a segunda parte num nível melhor que a primeira. A equipa teve um comportamento sério ao longo dos 90 minutos, isso é que nos deixa felizes e realizados, era esta reentrada forte que queríamos", começou por dizer.

Apesar de ter abordado as oportunidades desperdiçadas, o técnico dos encarnados mostrou-se satisfeito com a exibição. "Temos várias oportunidades de golo na primeira parte, inclusive duas ou três situações com jogadores isolados, podíamos ter feito golo mais cedo. Em boa hora surgiu, numa situação que tínhamos de procurar, com uma linha de cinco, procurar as pequenas tabelas para os interiores entrarem e estarem de cara com o guarda-redes", afirmou.

Sobre o percurso até à final, foi breve. "O favoritismo não se altera. O Benfica é sempre favorito a chegar a uma final e vencer, independentemente do nível do adversário, o que trazemos para este jogo era a seriedade que tínhamos de trazer. Paragem longa, mas os jogadores foram sérios, atitude tremenda e temos de dar continuidade para os jogos que vêm, que são de três em três dias", concluiu.