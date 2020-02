Lage: "Vai ser um jogo entre as duas melhores equipas de Portugal"

JN Hoje às 14:14 Facebook

Em conferência de imprensa, Bruno Lage falou num jogo entre as atuais duas melhores equipas em Portugal e afirmou que só pensa na vitória.

"É um jogo entre dois clubes históricos. Independentemente da posição que ocupam na tabela, são, atualmente, as duas melhores equipas em Portugal", começou por dizer o técnico do Benfica, em conferência de antevisão.

Bruno Lage afirmou ainda que o médio Weigl está a recuperar da gripe de "forma positiva" e revelou as ambições para o clássico do Dragão. "Temos de manter a motivação e fazer um grande jogo. É nisso que estamos concentrados. Não devemos olhar para aquilo que são os 'ses', mas para o que é o jogo. Vamos jogar contra uma equipa bem orientada e temos de estar preparados para isso. Preparámos o jogo com a intenção de ganhar. É esse o objetivo. Jogar o jogo, jogar bem e ganhar", afirmou.