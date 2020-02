Ontem às 22:28 Facebook

O Staples Center, em Los Angeles, foi palco, esta segunda-feira, da última homenagem ao ex-basquetebolista, falecido a 26 de janeiro num desastre de helicóptero.

Quase um mês depois, o adeus definitivo a Kobe Bryant. O Staples Center, onde a lenda do basquetebol fez toda a carreira, encheu-se de admiradores, de figuras públicas e outros gigantes da modalidade, e foi palco de vários momentos de emoção à flor da pele. Ao todo, foram mais de 20 mil pessoas, mais aquelas que ficaram na parte de fora do pavilhão, e as lágrimas foram mais do que muitas.

Entre os que deixaram as últimas palavras de admiração por Kobe Bryant, o ex-basquetebolistas, mas também o pai e o marido, destacaram-se Vanessa Bryant, a esposa que também perdeu a filha Gianna no mesmo acidente, e Michael Jordan, considerado quase unanimemente o melhor basquetebolista de sempre e um dos grandes desportistas da história.

Jordan não se conteve e chorou copiosamente.

"Éramos muito amigos. Quando o conheci, quis ser o melhor irmão mais velho possível. Quando ele morreu, um pedaço de mim também morreu. Descanse em paz, meu irmão mais novo", disse Michael Jordan, durante o discurso e lavado em lágrimas.

A data (24/02/2020) não foi escolhida ao acaso. O 24 refere-se ao último número que Kobe Bryant usou na carreira, o 2 era o número que a filha Gianna usava e o 20 foi o número de anos que Kobe jogou nos LA Lakers.