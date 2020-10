Ricardo Rocha Cruz Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Caso de racismo no Leça do Balio-Pedras Rubras foi arquivado. Balienses prometem exposição ao secretário de Estado.

O processo sobre os alegados insultos racistas proferidos contra o jogador do Desportivo de Leça do Balio Pate Carvalho Djob, no embate da 2.ª Divisão de juniores frente ao Pedras Rubras, foi arquivado.