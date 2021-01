Lameiras assina pelo Vitória de Guimarães por quatro anos

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:13 Facebook

O Vitória de Guimarães oficializou a contratação de Rúben Lameiras, de 26 anos, para as próximas quatro temporadas.

O extremo chega ao clube vimaranense proveniente do Famalicão, numa operação não envolve contrapartidas financeiras. Rúben Lameiras fica blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e será o dono da camisola 23.

Formado no Tottenham, o jogador lisboeta teve ainda passagens pelos suecos do Atvidabergs e pelos ingleses do Coventry e do Plymouth, antes de ingressar no Famalicão, clube que representou durante época e meia.