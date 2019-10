Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:03 Facebook

O Chelsea defronta, esta quarta-feira, o Ajax, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e Lampard, técnico dos blues, protagonizou um diálogo caricato com um jornalista.

Durante a antevisão ao encontro desta quarta-feira, um jornalista perguntou ao treinador e ex-jogador inglês a razão de ter tanto medo do Ajax. "Parece assustado", atirou.

Lampard sorriu e, antes de deixar elogios à equipa holandesa, garantiu que tudo não passava de uma impressão do jornalista. "Não estou com medo, é só a minha cara. Respeito a equipa do Ajax porque os vi a jogar no ano passado, sei que houve mudanças e estou a par das novas ameaças. Todos os jogos fora da Liga dos Campeões são difíceis", explicou.

Veja o momento:

O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas. O Chelsea vem de uma vitória (2-1) frente ao Lille, depois de uma derrota por 1-0 na ronda inaugural frente ao Valência.