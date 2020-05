Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:22 Facebook

Protagonista de um dos maiores escândalos de dopagem da história do desporto, Lance Armstrong promete contar toda a verdade num documentário que vai ser lançado na próxima segunda-feira. Recorde-se que o antigo ciclista confessou, em 2013, o uso de doping, tendo-lhe sido retiradas as sete vitórias na Volta a França.

Estreia na próxima segunda-feira e promete agitar o mundo do desporto. "LANCE", um documentário de três horas e meia produzido pela ESPN, que será dividido em duas partes, conta o testemunho de vários jornalistas que acompanharam os melhores anos da carreira de Lance Armstrong, vencedor de sete edições consecutivas do Tour de França.

Nos teasers já disponíveis, Lance Armstrong, de 48 anos, admite que logo no primeiro ano como profissional já se dopava. "A primeira vez que tomei hormonas de crescimento foi em 1996. A primeira vez que me dopei diria que foi com 21 anos. Na minha primeira temporada como profissional já tomava cortisona. A EPO era outro nível", revelou.

Num documentário em que pede desculpa, mas que realça que voltaria a repetir tudo outra vez, o ex-ciclista afirmou que mesmo sem doping seria o melhor. "Não quero que isto seja uma desculpa, mas toda a gente se dopava e eu teria ganho de qualquer maneira mesmo se estivesse limpo".