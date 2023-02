Lank Vilaverdense apura-se para a fase de subida da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 22:37 Facebook

O Lank Vilaverdense junta-se a Felgueiras, União de Leiria e Amora na lista de clubes que já garantiram um lugar na fase de promoção da Liga 3.

O Lank Vilaverdense não conseguiu superar o Varzim (0-0), na 20.ª jornada da Série A, mas acabou o dia a festejar o apuramento para a fase de subida da Liga 3, na sequência do empate entre Sporting de Braga B e Sanjoanense (1-1), jogo que se realizou pouco depois.

Os bracarenses adiantaram-se cedo no marcador, por Yan Said, mas a expulsão de Roger, aos 20 minutos, por simular uma grande penalidade, acabou por ajudar à reação da equipa de São João da Madeira, que empatou a abrir o segundo tempo, por João Silva. Com este resultado, a Sanjoanense segurou um lugar no top 4 da Série A.

O líder da tabela, Felgueiras, empatou a uma bola na casa do Fafe. Em cima do intervalo, João Santos deu vantagem aos forasteiros, com Bruno Monteiro a repor a igualdade a meio do segundo tempo.

Em Anadia, o Vitória de Guimarães B somou a segunda vitória consecutiva no campeonato, carimbada com dois golos no tempo de compensação. Aos 90+1 minutos, Yuk bateu pela primeira vez o guarda-redes dos bairradinos, José Costa, que já tinha parado uma grande penalidade aos 48 minutos, batida por Zinovich.

Os vimaranenses, que também acertaram no ferro por Patrick, ainda chegariam ao 2-0 no minuto 90+3, num belo lance de Alberto.

Na Série B, Belenenses e Alverca alcançaram triunfos importantes na corrida pela fase de promoção.

No Restelo, os azuis chegaram de forma rápida ao 2-0 frente ao Moncarapachense, com um belo golo de Clé pelo meio, mas viram o adversário reduzir perto do fim, por Isaac Cissé.

Também por 2-1, o Alverca venceu, em Coimbra, a Académica. Um autogolo de Latón, a fechar o primeiro quarto de hora, deu vantagem aos ribatejanos, que ampliaram a margem aos 71 minutos pelo recém-entrado Rúben Pina.

A "Briosa" não baixou os braços, reduziu de pronto, por Vasco Gomes, e procurou evitar a derrota até ao apito final, mas o Alverca conseguiu segurar a importante vantagem.