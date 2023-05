Lank Vilaverdense apura-se para o play-off de acesso à Liga 2

Rui Almeida Santos Hoje às 20:08 Facebook

O Lank Vilaverdense confirmou o apuramento para o play-off de acesso à Liga 2, no qual defrontará o antepenúltimo classificado do segundo escalão do futebol nacional.

Depois de ter vencido, por 2-0, o primeiro jogo da eliminatória de apuramento para o play-off de acesso à Liga 2, o Lank Vilaverdense tornou a derrotar o Sporting de Braga B, agora no Campo da Cruz do Reguengo, por 2-1.

A equipa de Vila Verde adiantou-se no resultado perto do intervalo, pelo goleador Edmilson Santos, na sequência de um erro do guarda-redes bracarense Bernardo Fontes, e ampliou a margem no arranque do segundo tempo, por Gonçalo Teixeira.

Apesar da boa atitude demonstrada ao longo do encontro, o melhor que a equipa arsenalista conseguiu foi reduzir a diferença no placard, por Costinha, através de um remate forte.

O Lank Vilaverdense, da Liga 3, vai disputar o play-off de acesso à Liga 2 com o antepenúltimo classificado do segundo escalão do futebol nacional. Os dois jogos da eliminatória estão agendados para os dias 3 e 11 de junho.