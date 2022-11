Lank Vilaverdense e Belenenses no topo da Liga 3

JN Hoje às 21:07 Facebook

O Lank Vilaverdense isolou-se no comando da Série A da Liga 3, enquanto o Belenenses igualou o Amora no topo da Série B.

Com uma vitória por 2-1 na casa do Vitória de Guimarães B, o Lank Vilaverdense ascendeu à primeira posição da Série A da Liga 3. Bruno Silva e Edmilson, na primeira parte, marcaram pelo conjunto de Vila Verde, que viu João Pedro reduzir pelos vitorianos na reta final da partida.

Na Série B, o Belenenses recuperou contacto com a liderança ao derrotar o Vitória de Setúbal (2-1). Flavinho adiantou os azuis no arranque, José Semedo igualou a abrir a segunda metade, mas João Costa, na reta final do encontro, apontou o tento que valeu o triunfo ao conjunto de Belém, que igualou o Amora no comando da prova.

Também por 2-1, o Alverca ganhou na casa do Real, com um bis de Ricardo Rodrigues, enquanto a União de Leiria bateu o Caldas por 2-0, com golos de Kaká e Pedro Empis. O resultado deixa os leirienses na terceira posição da Série B.