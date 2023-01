Lank Vilaverdense e U. Leiria recuperam liderança das respetivas séries

Rui Almeida Santos Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Lank Vilaverdense reassumiu o comando isolado da Série A da Liga 3, tal como a U. Leiria na Série B. Na perseguição aos líderes continuam o Felgueiras, a norte, e o Sporting B e o Belenenses, a sul, que também venceram este domingo.

O Lank Vilaverdense recuperou a liderança isolada da Série A da Liga 3 ao vencer, por 3-2, o Fafe. A equipa de Vila Verde chegou ao intervalo a vencer por 2-1 e ficou perto de ampliar a diferença no arranque do segundo tempo, quando Yannick Semedo rematou ao poste.

No entanto, aos 63 minutos, Isaac repôs a igualdade com um belo golo, reabrindo o jogo. Pouco depois, porém, Bruno Silva surgiu isolado perante Rafa Alves e não perdoou, selando o triunfo dos locais.

PUB

Em São João de Ver, o Felgueiras venceu graças a um golo de João Santos, apontado no tempo de compensação, numa fase em que os "malapeiros" jogavam reduzidos a dez elementos devido à lesão de Tamble, quando já tinham esgotado as substituições.

Na Série B, a U. Leiria voltou ao topo da classificação após vencer, em Coimbra, a Académica, por 3-1. No último lance da primeira parte, Gonçalo Gregório, na conversão de um penálti, adiantou os leirienses, que ampliaram a vantagem no segundo tempo, por intermédio de Diogo Leitão e Jair. Pelos "estudantes" reduziu Douglão, na sequência de uma bola parada.

No Restelo, o Belenenses derrotou o Oliveira do Hospital por 4-1, num jogo que teve três grandes penalidades, todas para o lado dos lisboetas, que foram convertidas por Duarte Valente, Clé e Flavinho. Apesar disso, até foram os conimbricenses os primeiros a marcar, por intermédio de Rui Batalha.

Quanto ao Sporting B triunfou no reduto do Alverca (1-0), graças ao tento solitário de Afonso Moreira, aos 81 minutos. Os ribatejanos acertaram por duas vezes nos ferros, por Evandro Brandão e Tiago Morgado, enquanto Fatawu foi expulso nos leões.

A 14.ª jornada da Série B da Liga 3 fecha esta segunda-feira com o Vitória de Setúbal-Fontinhas, que arranca às 11 horas, no Estádio do Bonfim.