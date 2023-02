Lank Vilaverdense em velocidade cruzeiro rumo à fase de subida

Rui Almeida Santos Hoje às 10:16 Facebook

O Lank Vilaverdense derrotou o Montalegre e ficou mais perto de carimbar o acesso à fase de subida na Série A da Liga 3, objetivo que o Braga B, que venceu o Anadia, também persegue. Mais a sul, na Série B, Caldas e Alverca ganharam na 18.ª jornada e reentraram no top 4.

A dupla composta por Edmilson e André Soares decidiu o jogo entre Lank Vilaverdense e Montalegre, que sorriu aos bracarenses (2-1). O avançado brasileiro aproveitou as assistências do camisola 10 para bisar. Pelo meio, Didi marcou pelos transmontanos, aproveitando uma hesitação de Joyce Rios.

Mais folgado foi o triunfo do Braga B na receção ao Anadia (4-1), que abriu com um belo golo de Eirô, num remate em arco que só parou no fundo da baliza de José Costa.

Os bairradinos responderam, criaram um par de boas oportunidades para empatar, mas viram as esperanças num bom resultado ruírem a meio da etapa complementar, quando Lacximicant bisou num espaço de poucos minutos.

Papalelé ainda reduziu distâncias para o Anadia, antes de Berna fechar as contas do desafio.

Na Série B, o Caldas deu a volta ao Real, em Massamá (2-1), e regressou ao pódio. A equipa da casa marcou cedo, por Adilson, mas viu o adversário operar a "remontada" ainda na primeira parte, com golos de Lucas Vilella e João Rodrigues.

A expulsão de Danilson, aos 20 minutos, não facilitou a tarefa do Real que, ainda assim, na última meia hora, acertou na barra em duas ocasiões, ambas em livres batidos por Diogo Castro.

No Ribatejo, no encontro que fechou a 18.ª jornada da Liga 3, o Alverca levou de vencida o Vitória de Setúbal, por 2-0, e assumiu o quarto posto da Série B. Hassan, ao minuto 2, adiantou a equipa da casa, que fechou o resultado no tempo de compensação, por Jean Sales.

Os sadinos jogaram toda a segunda parte reduzidos a dez elementos, devido à expulsão do defesa central François, em cima do intervalo.