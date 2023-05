Lank Vilaverdense ganha vantagem no play-off da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 17:01 Facebook

Um bis de Gonçalo Teixeira permitiu ao Lank Vilaverdense vencer na casa do Sporting de Braga B, por 2-0, na primeira mão da eliminatória de apuramento para o play-off de acesso à Liga 2.

O Lank Vilaverdense conquistou uma importante vantagem na primeira mão da eliminatória de apuramento para o play-off de acesso à Liga 2.

No Complexo Desportivo de Fão, casa do Sporting de Braga B, a equipa de Vila Verde contou com a inspiração de Gonçalo Teixeira, que bisou, para vencer por 2-0.

O primeiro golo surgiu aos 28 minutos, na recarga a uma defesa incompleta de Bernardo Fontes a remate de Brian Cipenga. O bis chegou a meio da etapa complementar, a passe de André Soares.

O Lank Vilaverdense foi sempre a equipa mais perigosa ao longo do encontro, perante um conjunto arsenalista que sentiu dificuldades para surpreender o adversário. A melhor ocasião bracarense surgiu aos 49 minutos, num remate de Mathys defendido por Ivo Gonçalves.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 21 de maio, pelas 17 horas, no Campo da Cruz do Reguengo, em Vila Verde. O vencedor da eliminatória defrontará o antepenúltimo classificado da Liga 2 no play-off de acesso ao segundo escalão do futebol português.