Lank Vilaverdense mantém invencibilidade mas é apanhado no topo da Série A

O empate em Anadia (1-1) permite ao Lank Vilaverdense continuar invicto na Liga 3, mas não evitou a colagem do Felgueiras no topo da Série A. Nos restantes jogos deste domingo, a Sanjoanense venceu o São João de Ver (2-1), enquanto Caldas e Vitória de Setúbal empataram a um golo.

O Lank Vilaverdense sofreu, em Anadia, para manter a invencibilidade na Liga 3. O 1-1 final permitiu, ainda, que o Felgueiras igualasse a equipa bracarense no topo da Série A.

Os forasteiros começaram melhor e adiantaram-se bem cedo no marcador, por intermédio de Bruno Silva. No entanto, a resposta dos bairradinos não demorou e, após três boas ocasiões, desperdiçadas por Davou, Papalelé e Fausto Lourenço, conseguiram empatar, por Bruno Morais.

O Lank Vilaverdense podia ter voltado a adiantar-se no resultado até ao intervalo, mas a expulsão de João Batista, a abrir o segundo tempo, condicionou a estratégia do técnico Ricardo Silva. Ainda assim, pertenceu à equipa de Vila Verde a melhor ocasião até final, num lance confuso na área do Anadia, em que Ricardo Tavares quase fez autogolo. A bola acabou devolvida pelo poste.

Em São João da Madeira, num duelo entre vizinhos, a Sanjoanense derrotou o São João de Ver (2-1) e cimentou o quarto lugar na Série A. Danrlei e Rúben Alves marcaram pelos alvinegros, com Miguel Pereira a reduzir pelos "malapeiros", que acertaram por duas vezes nos ferros, por Paulinho e Leo Cá.

Na Série B, Caldas e Vitória de Setúbal empataram a uma bola. Um grande golo de Diogo Clemente adiantou o conjunto das Caldas da Rainha aos 19 minutos, com os sadinos a igualarem pouco depois, por Zequinha. O experiente avançado acabaria por desperdiçar uma grande penalidade, aos 82 minutos, permitindo a defesa a Wilson Soares.