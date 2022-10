Lank Vilaverdense sobe ao topo da Série A e Caldas segura liderança da Série B

JN Hoje às 18:56 Facebook

A Série A da Liga 3 tem um novo líder, o Lank Vilaverdense, que venceu o Montalegre e ultrapassou o Varzim, derrotado em São João de Ver. Na Série B, o Caldas não larga o topo da tabela.

O Lank Vilaverdense assumiu o comando da Série A da Liga 3 após derrotar o Montalegre, por 2-1, aproveitando a escorregadela do até aqui líder, Varzim. Edmilson e Nor Maviram responderam ao tento inicial de Rúben Neves, pelos transmontanos.

Quanto aos poveiros perderam em São João de Ver por 1-0. Léo Cá, ao minuto 57, apontou o único golo da partida.

Na Série B, o líder, Caldas, sofreu para levar de vencida o Real (2-0). Com um bis consumado bem perto do minuto 90, Tuga foi a figura do encontro.

Num jogo de loucos, a União de Leiria venceu, em Tábua, o Oliveira do Hospital por 4-3. Os leirienses perdiam por 3-2 no minuto 90, mas duas grandes penalidades, convertidas por Sérgio Ribeiro, que já tinha marcado de penálti na primeira parte, operaram a reviravolta.

No Estádio do Bonfim, Vitória de Setúbal e Alverca empataram a uma bola. Marcos Silva adiantou os ribatejanos, aos 7 minutos, tendo Zequinha reposto a igualdade ainda na primeira parte.

Na estreia no comando do Moncarapachense, José Bizarro conduziu os algarvios à vitória frente à "lanterna vermelha", Académica, por 1-0. O jogo ficou decidido com um autogolo de Benny.