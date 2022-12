Lank Vilvaverdense recupera liderança da Série A e Amora escorrega na Série B

JN Hoje às 17:06 Facebook

O Lank Vilaverdense respondeu bem à vitória do Varzim, na véspera, e voltou à liderança da Série A da Liga 3. Na Série B, o Amora empatou em Setúbal e pode ser ultrapassado pelo Belenenses, no domingo.

Acossado pela ultrapassagem do Varzim, na véspera, o Lank Vilaverdense não deu hipóteses ao Canelas 2010, vencendo por 3-0, resultado que lhe permite recuperar a liderança da Série A da Liga 3.

Os golos da equipa de Vila Verde surgiram todos após o intervalo, apontados por André Soares, João Baptista e pelo goleador Edmilson.

Igualmente volumosa foi a vitória do Felgueiras, na receção ao Vitória de Guimarães B (3-0). Ivo Lemos, aos 34 minutos, abriu caminho ao triunfo felgueirense, com João Santos e Rafael Viegas, este último autor de um golaço, a fecharem as contas do jogo.

Na estreia do técnico Alexandre Ribeiro, que substituiu Henrique Nunes no banco "malapeiro", o São João de Ver foi surpreendido, em casa, pelo Braga B. Costinha, à entrada dos derradeiros 10 minutos, apontou o único golo da partida.

Já o Montalegre vive num bom momento, tendo somado o segundo triunfo consecutivo na Série A. Na receção ao Fafe, duas grandes penalidades, convertidas em golo por Bruninho e Marcelo Machado, permitiram aos transmontanos somar os três pontos em disputa.

Na Série B, Rodrigo Ribeiro decidiu, a favor dos leões, a partida entre Caldas e Sporting B (2-0). O jovem avançado bisou, num jogo em que também brilhou Diego Calai na baliza leonina.

O Amora, que entrou na 11.ª jornada na liderança da prova a par do Belenenses, escorregou em Setúbal (0-0) e pode ser ultrapassado, no domingo, pelo clube de Belém, caso este vença em Alverca.

Nos Açores, o Oliveira do Hospital venceu o Fontinhas (1-0) graças a um autogolo de Doukouré, em cima do minuto 90.