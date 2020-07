Lateral alemão Jens Schongarth reforça Sporting

JN/Agências Ontem às 22:02 Facebook

O lateral-direito Jens Schongarth, de 31 anos, que atuava no HSV Hamburgo, assinou contrato com a equipa de andebol do Sporting válido por uma época.

"É uma honra jogar no Sporting CP e fazer parte desta família. Conheço o clube desde que era criança devido ao futebol. Nos últimos anos vi vários jogos do Sporting CP na EHF Champions League e sempre estive atento ao andebol português porque a modalidade está a crescer muito no país", revelou o jogador alemão em declarações ao Jornal Sporting.

Esta vai ser a primeira experiência a jogar no estrangeiro de Jens Schongarth, que prometeu "trabalhar no duro e dar tudo" pela equipa verde e branca.

"Nos últimos anos comecei a sonhar com uma experiência fora da Alemanha e estou ansioso por chegar a Lisboa e poder fazer parte deste clube. O Sporting é muito grande e para mim é muito especial estar aqui", assegurou.

O alemão definiu-se como um "jogador possante e forte defensivamente", com bom remate, e que quer "trazer boa energia" à equipa, conquistando troféus pelo Sporting.