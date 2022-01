Lateral inglês Maitland-Niles reforça Roma de José Mourinho

Hoje às 12:45 Facebook

O lateral inglês Ainsley Maitland-Niles, de 24 anos, é reforço da Roma, de José Mourinho, com o jogador a chegar por empréstimo do Arsenal, informou, esta sexta-feira, a Liga italiana de futebol.

Maitland-Niles, que tem cinco internacionalizações com Inglaterra, fez a formação nos 'gunners', chegando à equipa principal há sete épocas, em 2014/15, antes de ser emprestado ao Ipswich e regressar na temporada seguinte a Londres.

Na última época, o jogador foi uma vez mais cedido, ao West Bromwich, e na atual foi chamado por Mikel Arteta à equipa por 11 vezes, uma das quais a titular, na quarta jornada da Liga, na receção ao Norwich (1-0).

De acordo com a imprensa, a Roma irá pagar 500.000 euros pelo empréstimo, e José Mourinho passará a ter uma nova opção para o lado direito da defesa, para concorrer com o holandês Rick Karsdorp, expulso na derrota na quinta-feira em casa do AC Milan (3-1).