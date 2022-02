Laura Siegemund avança no ITF W25 PORTO II

JN Ontem às 23:28 Facebook

A tenista alemã estreou-se com uma vitória na segunda edição do torneio que está a decorrer no Monte Aventino.

A segunda edição do ITF W25 Porto arrancou esta terça-feira com Laura Siegemund em destaque. A tenista alemã não competia desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, mas regressou à competição em bom nível.

No regresso ao Monte Aventino, onde já havia jogado em 2003, Laura Siegemund, que chegou a ser número 27 do "ranking" mundial, não encontrou problemas de maior para levar de vencida a francesa Emeline Dartron, por 6-1 e 6-2.

Nos outros encontros do dia, destaque para a prematura eliminação das portuguesas Matilde Jorge e Elizabet Hamaliy, que perderam com Moyuka Uchijima (6-1 e 6-2) e Giulia Gatto-Monticone (6-0 e 6-1), respetivamente.