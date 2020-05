Layún: "No F. C. Porto fiz a minha melhor temporada, mas passaram-se muitas coisas"

JN Hoje às 22:05 Facebook

O defesa mexicano considerou que foi de dragão ao peito que realizou a melhor época da carreira.

Miguel Layún representou o F. C. Porto de 2014 a 2017 e, agora no México a representar o Monterrey, não esquece os azuis e brancos. O defesa considerou que a melhor época da carreira aconteceu nos dragões, mas lamentou ter tido de jogar a lateral.

"No F. C. Porto fiz a minha melhor temporada, foi um sítio onde mais pude desenvolver o meu futebol. Mas passaram-se muitas coisas. Tive de jogar a lateral direito e não me sinto confortável nessa posição, porque não posso mostrar todo o meu futebol. Mas no F. C. Porto mostrei a minha melhor versão", disse em declarações ao AS.

Layún, de 31 anos, passou por clubes como Querétaro, Club Tijuana, Veracruz, Atalanta, América, Watford, F. C. Porto, Sevilha e Villarreal. Representou os azuis e brancos durante duas épocas, tendo disputado 80 jogos e marcado 11 golos.