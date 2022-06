Lazaro despede-se do Benfica e Real Madrid tem plano para contratar Haaland

Valentino Lazaro despediu-se do Benfica e Fábio Vieira explicou a decisão pelo Arsenal. Everton Cebolinha já fala como jogador do Flamengo e o Real Madrid terá um plano para ter Haaland no plantel em 2024.

F. C. Porto: Fábio Vieira trocou o clube azul e branco pelo Arsenal e, em declarações ao jornal "The Mirror", explicou a decisão: "Jogar na Premier League não será fácil e eu prometo apenas trabalhar, trabalhar e trabalhar. O meu agente [Jorge Mendes] trabalhou no negócio entre os dois clubes e eu aceitei, porque era importante para todas as partes. Sempre vi a Premier League na televisão", afirmou. O F. C. Porto tem tudo acertado com o Arsenal para a transferência do médio Fábio Vieira, num negócio que rende, no imediato, 35 milhões de euros aos dragões, mas que pode atingir os 40 mediante a concretização de alguns objetivos desportivos.

Benfica: A transferência de Everton Cebolinha para o Flamengo ainda não está fechada mas o atleta já fala como jogador do clube brasileiro. "Sempre foi um sonho vestir esta camisola. Estou a realizar um sonho. Espero ser muito feliz e conquistar muitos títulos aqui. Espero ser feliz e retribuir todo esse carinho", disse o atleta no Rio de Janeiro.

Já Valentino Lázaro, que terminou o empréstimo do Inter aos encarnados, deixou uma mensagem de despedida ao Benfica, vincando que foi uma "honra" representar o clube da Luz. "Obrigado, Benfica! Foi uma honra representar um grande clube, desejo tudo de melhor para o futuro e espero que nos voltemos a encontrar", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Valentino Lazaro (@lazarovalentino)

PUB

As Roma: Reinier esteve cedido por duas temporadas ao Borussia Dortmund mas não conseguiu destacar-se na equipa alemã, já que não marcou qualquer golo e fez qualquer assistência no total de 406 minutos que jogou. Agora, de volta ao Real Madrid, o médio brasileiro de 20 anos deve ser novamente cedido e há quem esteja atento à situação do atleta: José Mourinho. De acordo com a "Gazzetta dello Sport", o treinador da Roma é um dos interessados em contar com o brasileiro por empréstimo, tendo a concorrência da Udinese e do Real Valladolid.

Manchester City: Haaland já acertou a ida para o clube inglês mas, mesmo assim, o Real Madrid já estará a estudar uma proposta para o ter no plantel em 2024. Segundo o jornal "As", o plano de Florentino Pérez passa por atacar o mercado nessa temporada e está disposto a pagar a cláusula de 150 milhões de euros pelo avançado norueguês.

Manchester United: Os "red devils" terão levado uma nega de Christian Eriksen, que terminou contrato com o Brentford. Segundo o portal, o United fez uma proposta ao jogador dinamarquês mas o médio prefere ficar em Londres na próxima época. O Tottenham também estará atento à situação do atleta.

Arsenal: O clube inglês anunciou a renovação de contrato com Eddie Nketiah, sem revelar a duração do vínculo. "Estou encantado por Eddie ficar connosco. Ele representa aquilo que somos e todos os valores do clube. Estamos muito felizes por ele ter prolongado o seu contrato e agora temos de começar a trabalhar e continuar a desenvolver o grande talento e a pessoa que há nele", afirmou o treinador Mikel Arteta.

Mónaco: O clube da Liga francesa oficializou a saída de Cesc Fàbregas, que terminou contrato no final da temporada 2021/22. "Obrigado por tudo. Cuida-te", escreveu o Mónaco na rede social Twitter, despedindo-se de Fàbregas, de 35 anos, que alinhava na formação do principado desde janeiro de 2019, proveniente dos ingleses do Chelsea. O jogador fez a formação no Barcelona, rumando em 2003 ao Arsenal, no qual esteve até 2011, ano em que voltou ao clube catalão, para disputar mais três épocas. Em 2014, ingressou no Chelsea, no qual esteve quatro anos e meio.

Lille: Com Danilo, Nuno Mendes e Vitinha no plantel, o PSG pode estar prestes a garantir outro português: Renato Sanches. Segundo o "Foot Mercato", o jogador, que tem sido apontado ao Milan, pode rumar a Paris já que, além de conhecer bem o atual diretor desportivo do PSG, Luís Campos, o Lille não aceita uma transferência do médio por menos de 30 milhões de euros, valor que o clube francês está disposto a pagar, ao contrário do Milan, que apresentou uma proposta no valor de 15 milhões.

Atlético de Madrid: Em final de contrato com o Borussia Dortmund, Axel Witsel, garante o site belga "RTBF", está prestes a assinar pelos "colchoneros". A publicação garante que o internacional belga, que esteve no radar de Los Angeles Galaxy e Marselha, vai assinar pelo clube espanhol na terça-feira depois de fazer os exames médicos.