Lazio-F. C. Porto: "Amigo Conceição, desculpa mas vamos seguir em frente"

Três "tifosi" da Lazio conversaram com o JN, em Roma, e cantaram a música do técnico portista. Confiam na passagem da equipa italiana aos oitavos de final da Liga Europa, pedem contenção a Pepe e elogiam Toni Martínez.

Angelo, Franco e Massimo são amigos de longa data e sofredores pela Lazio desde o berço. Ao JN, confessam que estão a viver esta eliminatória com muito entusiasmo, pois acreditam que a equipa pode seguir em frente e têm a oportunidade de rever Sérgio Conceição. "Que grandíssimo jogador, lembro-me da estreia dele com a Juventus, marcou o golo da vitória no último minuto e deu-nos a Supertaça. Que dia! Foi o herói frente à equipa mais odiada de Itália", conta Franco, o mais entusiasta dos "tifosi" que a portuguesa Fátima Pereira Afonso, há mais de 30 anos a residir em Itália, reuniu para ilustrar como os italianos estão a viver o momento que antecede a partida.

"Claro que todos queremos que um dia o Sérgio treine a Lazio. Ele é um de nós. Vamos cantar a música dele", garante Angelo, enquanto solta o refrão, na companhia de Massimo. "Amigo Conceição, desculpa mas vamos ser nós a seguir em frente", acrescenta, sem disfarçar o sorriso.