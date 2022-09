Lázio reembolsa adeptos após humilhação europeia

Após uma pesada derrota contra o Midtjylland (5-1), em jogo da Liga Europa, a Lázio decidiu reembolsar os adeptos presentes no MCH Arena.

Da parte do emblema italiano estiveram presentes 225 adeptos que, apesar de terem saído da Dinamarca cabisbaixos pela humilhante derrota, serão recompensados financeiramente pelo valor gasto nos bilhetes. Uma medida que visa atenuar a fúria da massa adepta que assistiu a uma derrota histórica.

Após este desaire a Lázio segue no terceiro lugar do Grupo F, da Liga Europa, onde Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz seguem empatados com três pontos.