Lazio vence e garante Champions 12 anos depois

A Lazio ganhou esta quinta-feira ao Cagliari, por 2-1, no fecho da 35.ª jornada, e assegurou um dos quatro primeiros lugares da Liga italiana, que dão acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21.

Em Roma, os visitantes adiantaram-se pelo argentino Giovanni Simeone (45 minutos), mas os "laziale" deram a volta com tentos do sérvio Sergej Milinkovic-Savic (47) e de Ciro Immobile (60), que marcou pela 31.ª vez na prova e isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores, com mais um golo do que o português Cristiano Ronaldo (30).

Além de ter ficado a um ponto do terceiro lugar, ocupado pelo Inter de Milão, a Lazio, quarta classificada, assegurou já um dos quatro primeiros lugares da Serie A e, por conseguinte, a presença na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, na qual não participa desde 2007/08.

Os romanos, que vinham de cinco jogos sem vencer, acabaram com as ténues esperanças da rival Roma em atingir o top-4, uma vez que deixaram a formação treinada pelo português Paulo Fonseca, quinta classificada, a 11 pontos de distância, com nove por disputar.