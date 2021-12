Leão a caminho do melhor registo defensivo na história

André Bucho Hoje às 12:00 Facebook

Registo à 15.ª jornada é recorde em Alvalade e coloca os leões como a segunda defesa menos batida nas principais ligas europeias.

Cinco golos sofridos em 15 jogos é registo assinalável e, também, recorde para o Sporting. Nunca os leões haviam sofrido tão pouco nos primeiros 15 encontro no campeonato. Por três vezes os leões tinham encaixados sete nos mesmos jogos: em 1989/90, registo divido pelos treinadores Manuel José, Vítor Damas e Rui Águas; em 1996/97, primeiro com Robert Waseige ao leme e depois com o Otávio Machado; e em 2015/16, treinados por Jorge Jesus.

As defesas menos batidas nas principais ligas europeias

Ruben Amorim não conseguiu, ainda assim, bater o recorde de 1970/71 à 14.ª jornada: três golos sofridos com Fernando Vaz aos comandos, mas um malogrado 1-5 na Luz na 15.ª jornada fizeram o número subir para oito. No entanto, o treinador de 36 anos está bem encaminhado para sofrer o menor número de golos por jogo no campeonato. Em 2006/07, quando a Liga se jogava com 16 equipas e, portanto, com 30 jornadas, o conjunto verde e branco liderado por Paulo Bento encaixou apenas 15 golos, ou seja, um golo a cada dois jogos disputados. Amorim regista, nesta fase, um golo sofrido a cada três jogos.

Entre os melhores da Europa

Olhar para os principais campeonatos europeus só valoriza ainda mais o registo defensivo do Sporting. Nas dez principais ligas, apenas o Ajax, curiosamente rival do conjunto verde e branco na fase de grupos da Liga dos Campeões e agora do oponente do Benfica nos oitavos de final da competição, supera o registo: sofreu quatro golos em 17 jornadas.

Depois dos neerlandeses e dos leões surge o Manchester City, seguido do F. C. Porto. No top de defesas das principais ligas europeias surgem ainda Benfica e Portimonense.