Leão abre brechas atrás e despista-se da rota do título

Darwin marcou e fez jogar o Benfica, que venceu em Alvalade de forma justa. Águias deram sinal de consistência na luta pelo segundo lugar.

Um golo de requinte de Darwin, que ganhou a bola a Luís Neto e a Coates e a seguir fez uma chapelada a Adán, e um remate certeiro de Gil Dias, no último suspiro do dérbi, permitiram ao Benfica vencer em Alvalade e manter-se, para já, na luta pelo segundo lugar. Do lado contrário, o Sporting despista-se da luta pelo título e só por milagre poderá recuperar os nove pontos de desvantagem para o F. C. Porto. Os encarnados não foram mais dominadores, mas revelaram-se eficazes, preenchendo também melhor os espaços. Uma vitória justíssima que, depois do empate em Liverpool, traz algum estado de graça a Nélson Veríssimo, ao mostrar dotes na preparação e gestão do dérbi.

O Sporting pecou pela falta de organização defensiva e ofensiva e pela quebra de vários pesos pesados, casos de Sarabia e de Pedro Gonçalves, que quase nunca conseguiram pegar no jogo. Nas águias, Darwin continua a ser uma pedra basilar. Marcou, fez jogar e, além do golo, foi quase um dos únicos a levar a bola para a frente com segurança. Abriu o marcador ao privilegiar um lançamento longo de Vertonghen e fez o que bem lhe apeteceu da defesa leonina, aos 14 minutos, batendo Adán. Com o onze mais forte, o Sporting que, até aquela altura, dividiu o jogo, passou a ter mais bola mas não teve uma verdadeira oportunidade de chegar ao empate. Os únicos que ameaçaram a baliza de Vlachodimos foram Paulinho e Gonçalo Inácio. Já o Benfica, que teve muito espaço nas costas dos avançados, quase ampliou a vantagem num pontapé forte de Diogo Gonçalves, que Adán defendeu para canto.