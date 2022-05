Leão acelera por St. Juste para evitar concorrência

Negociações com o Mainz estão avançadas. SAD vai formalizar oferta inicial a rondar os 9 milhões de euros

Os últimos dias viram desenvolvimentos no negócio que poderá trazer Jeremiah St. Juste, central do Mainz, para Alvalade. Os clubes têm mantido contatos regulares e, sendo uma contratação de alta prioridade, a SAD quer acelerar o processo de forma a evitar a concorrência, que chega de vários países. Em Inglaterra, o Aston Villa foi o último clube a querer acompanhar o processo do jogador, mas Leicester e West Ham também estão atentos. Os espanhóis do Sevilha e clubes alemães como o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen estão igualmente de olho. Por isso, de forma a antecipar-se aos competidores, os leões vão formalizar nos próximos dias uma oferta inicial na casa dos nove milhões de euros, aos quais somará alguns objetivos.

O central neerlandês, de resto, está interessado no projeto do Sporting e, uma vez que entra no último ano de contrato com a equipa alemã, tem carta branca para sair, como já assumiu o diretor desportivo do Mainz. "Saída? É concebível, mas ainda não posso dar certezas. Estamos em negociações, vamos esperar e ver o que acontece", admitiu Christian Heidel, recentemente. Na Alemanha, o central de 25 anos aufere cerca de um milhão de euros anuais, valor acessível e dentro dos tetos salariais de Alvalade.