Leão afasta fantasma com requinte e amplia liderança

Pedro Gonçalves marcou os golos de um triunfo categórico e que abriu a vantagem em relação ao F. C. Porto para seis pontos. Reforços Paulinho e João Pereira estrearam-se.

Um leão dominador em toda a linha venceu o Marítimo (2-0) e ampliou a vantagem da liderança na Liga, agora com almofada confortável de seis pontos para o mais direto perseguidor. Os verdes e brancos vendem confiança, saúde futebolística e deixaram uma imagem de superioridade absoluta, além de requinte na movimentação coletiva. Competente com bola, o onze de Ruben Amorim também deu uma lição de agressividade nas lutas individuais, perante um Marítimo passivo e sem capacidade de reação. O triunfo permitiu, ainda, acabar com o fantasma das últimas cinco visitas aos Barreiros, todas sem sucesso - duas derrotas e três empates - e ditou a quarta derrota consecutiva dos madeirenses.

O reforço Paulinho teve entrada direta no onze sportinguista, que contou com mais três novidades em relação ao último jogo: Antunes, Matheus Nunes e Gonçalo Inácio. O leão entrou autoritário e com a vontade de resolver a equação de forma rápida. Antunes podia ter inaugurado o marcador, num lance com nota artística e assistência de Paulinho. O lateral falhou, mas a movimentação espelhou toda a qualidade coletiva de um Sporting a atravessar um bom momento e à beira de uma oportunidade única de acentuar a liderança.

Imagem de marca

A ideia confirmou-se pouco depois e de forma natural, com o tento de Pedro Gonçalves. Amir saiu de forma despropositada da baliza, é verdade, mas a ideia de atrair o adversário e o consequente lançamento longo, desta vez de Gonçalo Inácio, já são uma imagem de marca da cartilha de Ruben Amorim. A partir daí, os leões geriram a vantagem e aproximaram-se sempre da área insular com facilidade. Pedro Gonçalves poderia ter ampliado a vantagem de uma equipa controladora e que manteve o Marítimo à distância.

A segunda etapa mostrou mais do mesmo. O Sporting ampliou a vantagem - Pedro Gonçalves repetiu a dose, após assistência de Antunes -, desperdiçou oportunidades, geriu o resultado de forma confortável e desforrou-se da eliminação da Taça de Portugal.

POSITIVO: Pedro Gonçalves bisou e ajudou a dar tranquilidade madrugadora ao leão. Gonçalo Inácio e Antunes assistiram o melhor marcador da Liga. Pedro Porro desequilibrou no flanco direito.

NEGATIVO: Amir saiu de forma despropositada e Leo Andrade revelou uma ingenuidade enorme no lance do primeiro golo. Hermes também revelou enorme dificuldade para travar o sempre ofensivo Pedro Porro.

ARBITRO: Adotou um critério lato no plano disciplinar, num duelo com alguns despiques agressivos, mas sem passar o limite. E sem casos de difícil avaliação dentro das duas áreas.