Leão detona Arsenal com Pote de ouro e super Adán

Equipa de Ruben Amorim elimina líder da Liga inglesa. Um golo do outro mundo de Pedro Gonçalves empatou o encontro e guarda-redes espanhol defendeu penálti decisivo.

Era preciso uma noite quase perfeita e foi precisamente essa a história escrita pela equipa leonina rumo aos quartos de final da Liga Europa. Depois do empate, a duas bolas, em Alvalade, o Sporting viu-se a perder no terreno do Arsenal, mas mostrou personalidade e qualidade mais do que suficientes para adiar tudo para o prolongamento e para os penáltis, desempate no qual Adán se juntou a Pedro Gonçalves como os grandes heróis do sucesso europeu.

Mikel Arteta voltou a poupar algumas das estrelas dos gunners - a pensar, seguramente, na luta pelo título inglês -, Ruben Amorim foi a jogo sem os castigados Coates e Morita e quando Xhaka, aos 19 minutos, aproveitou uma escorregadela de Esgaio e uma defesa de Adán a remate de Martinelli, a vantagem inglesa parecia caída do céu. É verdade que Gabriel Jesus podia ter feito o 2-0 - grande defesa de Adán -, ainda antes do intervalo, mas a segunda parte foi totalmente diferente.