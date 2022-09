Leão ataca Tottenham com Matheus Reis, Porro e Ugarte

JN Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Em relação ao último jogo, Ruben Amorim abdica de Neto, Esgaio e Rochinha. Pedro Gonçalves jogará na frente de ataque, Paulinho permanece no banco.

Os regressos de Matheus Reis, Pedro Porro e Ugarte são os destaques no onze do Sporting para o duelo desta terça-feira, frente ao Tottenham, da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Em sentido inverso, Neto, que está lesionado, Ricardo Esgaio e Rochinha saem da equipa inicial, que continua sem contar com Paulinho.

Assim sendo, o ataque estará entregue a Trincão, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves.

PUB

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves.

Onze do Tottenham: Lloris; Hojbjerg, Son, Richarlison, Harry Kane, Emerson, Perisic, Eric Dier, Romero, Bentancur e Ben Davies

Recorde-se que Sporting e Tottenham saíram vencedores dos confrontos da primeira jornada, com os leões a derrotarem o Eintracht Frankfurt (0-3), enquanto os "spurs" bateram o Marselha (2-0).

O jogo tem início marcado para as 17h45, em Alvalade, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.