Leão atinge recorde de quotas pagas

Quotização anual do Sporting já ultrapassou os nove milhões de euros, novo máximo da história do clube numa temporada desportiva

Em comunicado, o Sporting anunciou o novo máximo de nove milhões de euros de quotas pagas, que representa um aumento de 3% em relação ao antigo recorde, registado na temporada 2020/21.

Com um mês e meio até ao final do presente exercício, as projeções finais para o valor arrecadado pelo emblema de Alvalade através das quotas deverá aproximar-se dos 10 milhões de euros.

Os leões destacam o valor, que, dizem, "consolida um caminho de crescimento sustentável e sustentado do crescimento de sócios pagantes", acrescentando que este recorde é "fundamental" para que o Sporting consiga "alcançar os seus objetivos estratégicos".