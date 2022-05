Leão avança para garantir Trincão

Jogador não fica no Wolverhampton e aprecia a possibilidade de trabalhar com Ruben Amorim. Benfica também à espreita

Depois de uma temporada sem grande sucesso no Wolverhampton, de Bruno Lage, Francisco Trincão regressará aos quadros do Barcelona, com quem o Sporting já conversa com o objetivo de assegurar os serviços do internacional português. Com a saída adquirida de Pablo Sarabia, a SAD leonina procura o alvo indicado para ocupar a vaga deixada pelo espanhol e, sabe o JN, tem como prioritário o extremo formado no Braga.

O passado do jogador ligado aos arsenalistas é, de resto, uma arma a favor do Sporting, já que Trincão se destacou na temporada 2019/20, com Ruben Amorim como treinador em grande parte da temporada. Aos 22 anos, o atacante vê com bons olhos a hipótese de voltar a trabalhar com o antigo técnico. Uma transferência em definitivo do Barcelona para Alvalade é cenário complicado, uma vez que os catalães colocaram uma cláusula opcional de 30 milhões de euros no contrato de cedência com o Wolverhampton e não querem perder muito do investimento de 31 milhões de euros que fizeram no verão de 2020.