Leão com embalo europeu volta a encher a barriga

Trincão marca dois golos e assina a melhor exibição da temporada, num jogo tranquilo onde os leões dominaram em todos os aspetos. Segue-se a receção Tottenham, na Champions

Depois da vitória em Frankfurt por 3-0, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, o Sporting voltou ontem à ação para o campeonato e trouxe o embalo da Alemanha, cilindrando o Portimonense com quatro golos sem resposta, naquela que foi a vitória mais larga da temporada.

Ruben Amorim já tinha confirmado mexidas no onze depois de um jogo desgastante a meio da semana e a apenas três dias do próximo, que será de exigência máxima, frente ao Tottenham, na terça-feira. Pedro Gonçalves regressou ao meio-campo e fez dupla com Morita, com Rochinha a ser chamado de início para compor o trio de ataque com Edwards e Trincão.