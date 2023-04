Leão com energia extra para prolongar o sonho

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 09:41 Facebook

Casa cheia em Alvalade para empurrar o Sporting a dar a volta à eliminatória com a Juventus. Ugarte regressa ao miolo e faz dupla com Morita. Há um caminho para atingir a "Champions".

Coragem e acerto na finalização. Estas são duas das premissas que o Sporting está obrigado a apresentar, esta noite, no reencontro com a Juventus, se quiser sonhar com a passagem às meias-finais da Liga Europa. Frente a uma "Vecchia Signora" que está em vantagem na eliminatória e que deverá jogar na expectativa, a formação de Ruben Amorim terá, necessariamente, de mostrar mais eficácia no último terço. Só assim é possível inverter a eliminatória. Como trunfo, o Sporting conta com casa cheia em Alvalade (50 mil adeptos) para emprestar energia extra à armada leonina.

Na primeira mão, em Turim, o leão assumiu a iniciativa do jogo (58% de posse de bola) e somou 15 remates, seis na direção da baliza da Juventus, mas não conseguiu concretizar as ocasiões e viu Gatti apontar o único golo, aos 73 minutos, num dos três remates à baliza de Adán. No período de compensação (90+1), Pedro Gonçalves e Bellerín estiveram perto do empate, mas Mattia Perin brilhou com duas defesas consecutivas. Hoje, o leão não se pode dar a esse luxo.