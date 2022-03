Leão dá uma cambalhota e sai a sorrir do castelo

Sporting reage bem à desvantagem e chega à reviravolta na segunda parte. Golos com nota artística a responder ao movimento de Estupiñan, que abriu o ativo.

O Sporting voltou a ser feliz em Guimarães. Após o triunfo na jornada anterior, na visita ao Moreirense, a equipa de Ruben Amorim triunfou na casa do Vitória de Guimarães, por 3-1, e encurtou provisoriamente para três pontos a distância para o F.C.Porto, que apenas joga hoje com o Boavista, no estádio do Bessa.

O treinador leonino, em comparação com o onze que iniciou o jogo em Moreira de Cónegos, promoveu quatro alterações. Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Sarabia e Ricardo Esgaio regressaram às opções iniciais, em detrimento de Neto, Feddal, Pedro Porro e Marcus Edwards. Pepa apostou no mesmo onze das últimas três jornadas e viu o coletivo dar uma boa resposta.