Leão de mão cheia e minhotos de cabeça perdida - parte II

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Japonês Morita abriu caminho com um bis e Matheus Reis apontou o melhor golo da noite. Braga esteve sempre desconfortável com o novo fato tático e suicidou-se na reentrada

Morita, por duas vezes, Edwards, Matheus Reis e Pedro Gonçalves, este de penálti, carimbaram a goleada do Sporting (5-0) sobre o Braga, em Alvalade. Foi a segunda consecutiva em jogos com os bracarenses, depois do mesmo parcial na Taça da Liga. Os leões foram superiores ao adversário, que realizou uma exibição pobre e caiu para a terceira posição. Os minhotos surgiram com um sistema tático que nunca os deixou confortáveis, não apresentaram lucidez e, além disso, cometeram demasiados erros em apenas três minutos (segundo tento e expulsão).

O leão, que jogava na ressaca da derrota na final da Taça da Liga, garantiu uma vitória importante, reduziu a diferença para o adversário na tabela (cinco pontos) e nem precisou de se esforçar muito para golear.