Luís Antunes Hoje às 00:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Inácio e Palhinha assinaram os golos verdes e brancos numa exibição com momentos de futebol que entusiasmaram as bancadas

Um leão dominador, envolvente e com um jogo de bom sentido estético venceu o Belenenses e selou a quarta vitória da época, numa das melhores exibições do conjunto dos últimos tempos, que entusiasmou as bancadas.

O campeão apresentou um futebol atrativo, assente numa enorme química de todas as unidades, com flancos muito afinados - Vinagre e Esgaio são reforços de peso - e capacidade de acelerar o jogo na zona central. Marcou apenas dois golos e só não conseguiu um resultado com outra expressão porque não manteve o mesmo nível no último assalto à baliza dos azuis.

Se já vivia em dúvida e num momento complicado - quatro derrotas consecutivas - a equipa azul entrou praticamente a perder e rendida à superioridade do adversário que com outro Paulinho - o avançado esteve perdulário - teria certamente agarrado a goleada. O Sporting fez jus ao estatuto de campeão e até parece mais forte.

Com Neto e Nuno Santos nos lugares de Feddal e Jovane, o leão entrou faminto e disposto a resolver a equação. Apresentou um ritmo elevado e variedade de movimentos ofensivos. A equipa consegue virar de flanco com facilidade e desposicionar o adversário, ontem um Belenenses SAD quase sempre impotente e dominado.

Gonçalo Inácio inaugurou o marcador, e Pedro Gonçalves e Paulinho podiam ter resolvido a equação, ainda antes do primeiro quarto de hora. A formação da casa manteve o jogo vivo e atrativo, embora tenha só pecado ou não apresentado o mesmo nível no assalto final à baliza azul. Após o reatamento, Palhinha ampliou a vantagem e anulou o risco de um resultado com a diferença mínima. No restante tempo de jogo, os verdes e brancos mantiveram a toada agradável e a mira no ataque. Amorim lançou Nuno Mendes, Porro e Jovane, num sinal de que o leão tem mais soluções e está, aparentemente, mais forte do que no ano transato.

Veja o resumo do jogo:

PUB

MAIS

Gonçalo Inácio e Palhinha marcaram, mas Vinagre revelou que é de facto um reforço de peso do conjunto de Ruben Amorim. Nuno Mendes não terá vida fácil.

MENOS

Gonçalo Inácio antecipou-se, mas o timing de saída de Luiz Felipe foi desastroso. Paulinho esteve perdulário e sem o "nervo" necessário para acompanhar a equipa.

ÁRBITRO

Transformou, bem, o amarelo a Taira numa sanção de expulsão, após visionar as imagens. A entrada do médio sobre Palhinha merecia o castigo.